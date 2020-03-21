Tiyatrocu Turgay Tanülkü'nün sıra dışı hikayesi... (İyi Hikayeler 21 Mart 2020)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan “İyi Hikayeler”, Nef Vakfı ile birlikte NTV’de ekrana geliyor. “İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun” mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler’de; Anadolu’nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye’ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram’dan İyi Hikayeler’i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek. İyi Hikayeler’in bu haftaki bölümünde; Çocuklara özel, üç boyutlu yazıcılarla mekanik eller üreten Robotel Türkiye Derneği ekrana gelecek. Mahkum çocuklarına kol kanat geren tiyatrocu Turgay Tanülkü’nin sıradışı hikayesi de bu haftanın konuları arasında... İyi Hikayeler, Berfu Güven’in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un yorumlarıyla 21 Mart Cumartesi 17.25’te NTV’de.
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NTV 21.03.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 18:05
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