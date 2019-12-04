"TL varlıklarda değerlenme sürer" (Geri Sayım 4 Aralık 2019)

Bu sabah Geri Sayım’da Berfu Güven’in konuğu İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz’dı. Yılmaz, küresel alanda bir sorun yaşanmazsa, muhtemelen Türk Lirası varlıklarda değerlenmenin devam ettiği bir yıl kapanışı görüleceğini söyledi.

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