Tokat kumaş baskı nasıl yapılır? (Halkın Sanatı)

Yüzyılların el emeği, göz nuru el sanatları NTV’de izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından Dilek Hanif, her hafta Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyacak. Hanif, her ilde öne çıkan yöresel ürünleri kullanılarak geleneksel ile moderni buluşturup farklı bir tasarımla izleyicinin karşısında olacak.
Bu hafta Halkın Sanatı; 700 yıllık geçmişe sahip yazmacılık ve tahta baskı sanatının merkezi Tokat'ta... Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, her Pazar 11.15’te NTV’de.
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01.05.2020 - 17:24| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 17:44
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