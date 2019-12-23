Toprağın kadınlarından sofralara ... Ortak Gelecek 23 Aralık 2019

Ortak Gelecek'te bu hafta üreten kadınlar dedik ve toprağın sesine kulak vedik. "Toprağın kadınlarından sofralara'' projesinin yaratıcısı iş insanı Gamze Cizreli ile kadın istihdamında sürdürülebilirlik nasıl sağlanır? sorusunun yanıtını konuştuk.

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