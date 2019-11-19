Trump ne yapmak istiyor? ... Pasaport 18 Kasım 2019
İçerde ve dışarda eleştiriliyor. Üslubu tepki çekiyor. Dış politikada farklı bir çizgi izliyor. Dünyanın en güçlü ülkesinin lideri. Peki, Trump Amerika ve dünyada ne yapmak istiyor? Önümüzdeki dönem şansı var mı? Kimlere sesleniyor kimlerden oy alıyor? Önceki başkanlardan farklı bir profil çizen Trump, sürprizlerle dolu bir lider. Mete Çubukçu ile Pasaport başkanlık koltuğundaki Trump'ı ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 18 Kasım Pazartesi 22.00'de NTV'de.
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