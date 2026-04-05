Trump'ın sıradaki hedefi: Küba

İlk olarak savaş tarihçisi Hakan Erdem, geçmişten bugüne emperyal söylemin dönüşümüne dikkat çekti. Erdem, “Eskiden ‘sizi medenileştirmek gibi bir misyonumuz var’ derlerdi şimdi dikkat ederseniz hiçbir şey götürmüyorlar. Diyorlar ki sizin değerli minerallerinizi alacağız, petrolünüzü alacağız, çok para kazanacağız.” dedi.

ABD’nin stratejik hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde ise Erdem, “Kağıt üzerinde İran gözükür… aslında Çin’i vurduğunu düşünüyor.” dedi.

Programda Küba başlığını değerlendiren Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Ece Baban, .ABD’nin baskısının Küba üzerinde giderek arttığını belirtti.

Baban, “Küba’nın bugün ayakta kalmak için elinde bir gücün olduğunu söylemek mümkün değil.” dedi. Küba ekonomisinin kırılgan yapısına dikkat çeken Baban, “Kendi sahip olduğu kaynakları üretim kapasitesine dönüştürememesi Küba’yı ve halkını zor durumda bıraktı.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgedeki planlarına da değinen Baban, Donald Trump yönetiminin mevcut küresel gündemin ardından rotasını Küba’ya çevirebileceğine işaret ederek “Belki İran Savaşı’ndan sonra ya da bu süreci tamamladıktan sonra; Donald Trump yönetimde devam ettiği sürece kafasını Küba'ya da çevirecek.” dedi.

Programda yapılan değerlendirmeler, ABD’nin küresel hamlelerinin yalnızca mevcut krizlerle sınırlı kalmayabileceğini ve yeni hedeflerin gündeme gelebileceğini ortaya koydu.