Tüp bebek tedavisi-Gülüş tasarımı ve tedavi süreci (Adım Adım Sağlık 5 Ocak 2020)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.15’te NTV’de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. Tüp bebek tedavisinde kullanılan en yeni yöntemler neler? Gülüş tasarımı ve tedavi süreci hakkında bilinmeyenler... Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yaralı ve Diş Hekimi Protez Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kışlaoğlu merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 5 Ocak Pazar 16.15’te NTV’de.
NTV 05.01.2020 - 10:43| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 09:52
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