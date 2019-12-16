Türk çiftin ürettiği uzay aracı Ay'a gidecek (Tekno Hayat 16 Aralık 2019)
Eren ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corporation, ticari ay yükü servisleri projesini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi. Japonya’nın başkenti Tokya’da düzenlenen lansman ile 4'üncü nesil robo-iskelet Skeletonics Arrive görücüye çıkarıldı. Karalar üzerindeki en derin nokta, Antarktika'daki Denman Buzulu'nun altında tespit edildi. Apple 28 yıl aradan sonra Tüketici Elektroniği Fuarı’na dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alan astronotların robot yardımcıları göreve başladı. Cimon 2 isimli robot, yörüngedeki astronotların duygularını algılayabilecek. Buse Yıldırım'ın sunduğu Tekno Hayat, her pazartesi saat 11.45'te NTV'de.
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