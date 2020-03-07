Türk edebiyatının güçlü kalemi: Sevgi Soysal (Hayat Bir Sanat 7 Mart 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri sohbet programı “Hayat Bir Sanat” ile edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde sohbetin kahramanı Türk edebiyatında kendine özgü bir yere sahip olan yazar Sevgi Soysal. Mehmet Barlas ve Selim İleri bu bölümde, “Tante Rosa”, “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” gibi özel eserlere imza atan Sevgi Soysal’ın hayatından edebi kişiliğine uzanan derin bir sohbete imza atıyorlar. Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun adresi “Hayat Bir Sanat” her Cumartesi 12.15’te, tekrarıyla her Pazar 01.15’te NTV’de.
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NTV 26.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 07.03.2020 - 12:25
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