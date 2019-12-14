Türk edebiyatının usta kalemi: Kemal Tahir (Hayat Bir Sanat 14 Aralık 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı "Hayat Bir Sanat" için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde; sohbetin ana kahramanı Türk edebiyatının usta kalemi Kemal Tahir. Mehmet Barlas ve Selim İleri; Kemal Tahir'in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği üzerine derin bir sohbete imza atıyor, Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanıp Victor Hugo'yu, Stendhal'ı anıyorlar. Program, Victor Hugo'nun unutulmaz eserinden uyarlanan "Notre Dame'ın Kamburu" müzikalinden "Belle" şarkısı eşliğinde sona eriyor. "Hayat Bir Sanat" 14 Aralık Cumartesi 12.20'de NTV'de.
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