Türkiye ile ABD arasındaki sorunlar çözülebilir mi? (Yakın Plan 15 Kasım 2019)

Burak Özcan'nın sunduğu haber program, o güne damgasını vuran ya da ertesi günün gündemini yaratacak olayları 'Yakın Plan'a alıyor. Programda; ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine Türkiye nasıl yanıt verir?, S-400 sorunu çözülebilir bir sorun mu?, Türkiye Patriot alır mı?, ABD YPG'ye verdiği desteği çeker mi?, Trump FETÖ konusunda adım atar mı? sorularına yanıt aranıyor.

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