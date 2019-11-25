"Türkiye yılı büyümeyle kapatır" (Geri Sayım 25 Kasım 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya'ydı. Özkaya'ya göre Türkiye yılı büyümeyle kapatacak. Özkaya, enflasyon konusunda ise "Alınan önlemler sayesinde çok yükseleceği kanaatinde değilim" yorumunu yaptı.
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