Türkiye'nin Kore Savaşı'na girişinin 69. yıldönümü (Dünyanın Haberi 26 Kasım 2019)
Dünyadan haberdar olmak için benzersiz bir program, Dünyanın Haberi. Bu bölümde Türkiye’nin Kore Savaşı’na girişi, Mehmetçik’in savaşın seyrini değiştiren zaferleri konu ediliyor. Ayrıca, Türkiye sınırları dışındaki en büyük Türk şehirliğinin görüntüleri ekrana geliyor.Bu bölümde yer alan haber turlarında ise Şili’den Avustralya’ya dünya genelinde haber bültenlerine yansıyan, sosyal medyada yer alan ilginç, renkli haber görüntülerine de yer veriliyor. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu “Dünyanın Haberi” yine yerkürenin her köşesinden gündem başlıklarını ekrana taşıyor.
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