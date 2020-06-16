Türkiye'nin Libya hamlesi (Pasaport 15 Haziran 2020)

Libya’da dengeler değişirken, Türkiye’nin destek verdiği meşru hükümet güçleri ilerliyor. Türkiye, dünyanın müdahil olduğu Libya satrancında ısrarlı politikası sonucu kısa sürede en önemli ülke haline geldi. Peki, Libya’da kim ne yapıyor?  Hangi ülkeler söz sahibi olmaya çalışıyor? Mete Çubukçu ile Pasaport; Türkiye’nin de içinde bulunduğu Libya denklemini ve bu ülkenin önemini tüm yönleriyle ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 15 Haziran Pazartesi 21.00’de NTV’de.

NTV 16.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:45

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