Ücretli plastik poşet uygulaması ... Ortak Gelecek 23 Aralık 2019
Ücretli plastik poşet uygulamasında 11 ay geride kaldı.Bu 11 ayda kişi başına plastik poşet kullanımında neler yaşandı, ne kadar plastik tasarrufu yapıldı? Ilgaz Gürsoy, uygulamanın bir yılını, İTÜ Öğretim Üyesi, Çevre Mühendisi Prof. Osman Arıkan ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel ile değerlendirdi.
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