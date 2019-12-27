Ümit Besen NTV'de (Gece Gündüz 26 Aralık 2019)

Arabesk, fantezi müziğin Türkiye’deki öncüsü Ümit Besen sahnede Kalben, Melike Şahin ve Selin Sümbültepe ile unutulmaz şarkılarını seslendirecek. İki farklı jenerasyonu İş Sanat Sahnesi'nde 26 Aralık akşamı bir araya getirecek konserden sadece saatler önce sanatçılar, Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak. Gece Gündüz, hafta içi her gün 17.30’da NTV’de.

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