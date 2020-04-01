Ünlülerden salgına karşı bağış (Gece Gündüz 31 Mart 2020)
Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke, bağış yapan hayranlarından rastgele seçilmiş 12 kişi için yemek pişireceğini ve sanal ortamda onlarla buluşarak sohbet edeceğini açıkladı. Salgınla mücadelede elini taşın altına koyan Angelina Jolie'den Giorgio Armani'ye başka ünlüler de var...
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NTV 01.04.2020 - 12:20| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 12:34
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