Uykusuzluk hangi hastalıklara yol açıyor? ... Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 9 Kasım 2019
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Uyku sorunları ve yeni hastalıklar”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Uykusuzluk hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor?”, “Uykusuzluğun yol açtığı tehlikeler neler?”, “Neden uykusuzluk salgını ile karşı karşıyayız?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
NTV 10.11.2019 - 09:07| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:13
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