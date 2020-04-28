Virüs ekonomik rakamlara nasıl yansıyacak? (Geri Sayım 28 Nisan 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül'dü. Şengül, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, virüsün ekonomik rakamlara nasıl yansıyacağını, Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporu beklentisini ve bu hafta açıklanacak Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı beklentisini değerlendirdi.

NTV 28.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 11:32

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