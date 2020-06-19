Virüs ekonomik verilere nasıl yansıyor? (Geri Sayım 19 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın'dı. Alçın, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, pandemi sonrası ekonomik beklentileri, virüsün ekonomik beklentilere nasıl yansıdığını, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 19.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 11:09

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