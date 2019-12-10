"Yabancının tahvildeki ağırlığı artacak" (Geri Sayım 10 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel'di. Yüksel, yabancı yatırımcının tahvildeki ağırlığının yüzde 10'lara gerilediğini bu nedenle de yakın zamanda artış başlayacağını düşündüklerini söyledi. Yüksel, "Yabancı için tahvilin cazibesi arttı. 2020'de temiz bir sayfa açılacak" ifadelerini kullandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.