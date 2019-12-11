"Yak Bunu" isimli tiyatro oyununa dair detaylar NTV'de (Gece Gündüz'de 10 Aralık 2019)
Amerikalı yazar Lanford Wilson’un kaleme aldığı ve 1987 yılında sahnelenen "Yak Bunu" isimli tiyatro oyununu Türkiye'de Sami Berat Marçalı'nın rejisiyle sahneleniyor. Oyunun yönetmeni ile birlikte ünlü oyuncusu Hakan Kurtaş 10 Aralık Salı 17.30'da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlıyor.
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