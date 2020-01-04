Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebi kişiliği ve hayatı (Hayat Bir Sanat 4 Ocak 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı "Hayat Bir Sanat" için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde yazar ve diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu sohbetin ana kahramanı oluyor. Mehmet Barlas ve Selim İleri, roman, öykü ve makaleleriyle Türk toplumunun çeşitli dönemlerine mercek tutan bu özel yazarın edebi kişiliği ve hayatı üzerine derin bir sohbete imza atıyorlar. Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun yeni adresi "Hayat Bir Sanat" her Cumartesi 12.15'te, tekrarıyla her Pazar 01.15'te NTV'de.
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