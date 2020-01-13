Yapay insan görücüye çıktı (Tekno Hayat 13 Ocak 2020)
SpaceX, yörüngeye tek seferde 60 uydu gönderdi. Uçan taksi görücüye çıktı. Çin 2019 yılını uzaya gönderdiği en büyük roket ile noktaladı. ABD merkezli startup Agility Robotics tarafından geliştirilen insansı robot modeli Digit satışa sunuldu. Japonya merkezli Sony, Vision-S adını verdiği elektrikli otomobilini tanıttı. Bu haberler ve daha fazlası Buse Yıldırım'ın sunduğu Tekno Hayat’ta.
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