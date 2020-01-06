Yapay zeka bir alanda daha insanı geride bıraktı (Tekno Hayat 6 Ocak 2020)
Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde hatayı azalttı. Pekin yönetimi, 2020 yılında uzaya iki yeni uydu daha gönderme kararı aldı. WhatsApp reklam yayınına başlıyor. Her hafta kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz. Ayak bileği rahatsızlıklarının nedeni spor ayakkabıları olabilir. Bu haberler ve daha fazlası Buse Yıldırım’ın sunduğu Tekno Hayat’ta.
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