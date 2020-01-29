Yatırım fonları hakkında bilgiler... (Geri Sayım 29 Ocak 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman'dı. Sağman, son dönemde yatırım için merak edilen araçlardan biri olan yatırım fonları hakkında bilgi verdi.

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