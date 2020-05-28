Yeni destek paketi geliyor (Geri Sayım 28 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Stratejist Orkun Gödek'ti. Gödek, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, normalleşmenin ekonomiye etkisiyle döviz ve altındaki son durumu ve yeni ekonomi paketini değerlendirdi.

NTV 28.05.2020 - 12:24 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 12:42

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