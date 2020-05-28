Yeni destek paketi geliyor (Geri Sayım 28 Mayıs 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Stratejist Orkun Gödek'ti. Gödek, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, normalleşmenin ekonomiye etkisiyle döviz ve altındaki son durumu ve yeni ekonomi paketini değerlendirdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.05.2020 - 12:24| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 12:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.