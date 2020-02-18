Yeni işgal planı... (Pasaport 17 Şubat 2020)

Yüzyılın planı, Filistin’i yok sayıyor. Tek taraflı plana göre İsrail, Filistin’i ilhaka hazırlıyor. Trump-Netanyau yapımı planın bölgeyi kaosa sürükleme ihtimali yüksek. ABD ve İsrail barış planı adı altında hazırladıkları belgeyi dünyaya dayatmaya çalışıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, barış yerine işgali meşrulaştıran yeni Ortadoğu planını ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 17 Şubat Pazartesi 21.00’de NTV’de.

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