"Yurt içi piyasalar yurt dışından etkileniyor" (Geri Sayım 17 Mart 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin'di. Borsa İstanbul ve Dolar/TL'deki hareketleri değerlendiren Sezgin, "Yurt dışından çok etkileniyoruz. Tüm dünyada yeni vaka sayısı azalmalı ki piyasalar toparlansın" diye konuştu.
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NTV 17.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 10:58
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