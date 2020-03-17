"Yurt içi piyasalar yurt dışından etkileniyor" (Geri Sayım 17 Mart 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin'di. Borsa İstanbul ve Dolar/TL'deki hareketleri değerlendiren Sezgin, "Yurt dışından çok etkileniyoruz. Tüm dünyada yeni vaka sayısı azalmalı ki piyasalar toparlansın" diye konuştu.

NTV 17.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 10:58

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER