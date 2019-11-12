Zaman Makinesi 1. Bölüm

26 yıllık gazeteci, aynı zamanda NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, tarihin derinliklerinde kaybolmuş, unutulmuş olayları ve kişileri yeniden gündeme getiriyor, hafızalarımızı tazeliyor. İlk bölümün konusu Rusya'nın Sputnik-2 uydusuyla uzaya gönderilen kozmonot köpek Laika'nın yürek burkan yolculuğu...
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