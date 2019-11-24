Zaman Yolcusu: Uzaklar: Güney Kore'nin görkemli yükselişi ... 23 Kasım 2019
Savaşın küllerinden doğdu... Eğitim, bilim ve teknolojiye yatırım yaptı. Dünyanın yeni referansı oldu. Güney Kore'nin görkemli yükselişi, "Kore Dalgası - Hallyu", Koreli pop müzik grupları, Kore dizilerine olan uluslararası ilgi... "Zaman Yolcusu - Uzaklar" Güney Kore'nin başarı öyküsünü anlatıyor. Ahmet Yeşiltepe ile "Zaman Yolcusu Uzaklar" 23 Kasım Cumartesi 23.15'te NTV'de.
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