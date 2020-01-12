Zaman Yolcusu - Uzaklar: Japonya'nın dünyaya armağanı; Manga ve Anime (11 Ocak 2019)
Manga ve Anime... Japonya’nın modern dünyaya armağan ettiği bir kültür akımı. Sadece çizgilerin dünyasını değil, bir yaşam biçimi olarak Japonya’nın farklı yüzünü temsil eden bu akımın sanatsal ve sosyal yönü ilk defa kapsamlı şekilde ekrana taşınıyor. Naruto, Boruto ve Pokemon’un ilginç öyküsü “Zaman Yolcusu – Uzaklar” belgeselinde anlatılıyor. Ahmet Yeşiltepe ile “Zaman Yolcusu Uzaklar”, 11 Ocak Cumartesi 23.15’te NTV ve NTV Radyo’da.
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