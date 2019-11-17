Zaman Yolcusu: Uzaklar: Koreliler ile Türklerin kardeşliği 16 Kasım 2019
NTV’nin belgesel dizisi “Zaman Yolcusu – Uzaklar” ikinci bölümünde az bilinen gerçek öyküler anlatmaya devam ediyor. Güney Kore’de savaş döneminin izlerini arayan “Zaman Yolcusu” Türk tugayına ait az bilinen, çok ilginç bilgilere ulaşıyor. Özellikle Çinlilerin mağlup edildiği savaş alanı geziliyor, Busan’daki, Türk Şehitliği ziyaret ediliyor. Küçük Ayla’nın zamana sığmayan öyküsü de bu bölümün konu başlıklarından. Belgeselde ayrıca dünyanın en uzun süren savaşından geriye kalanlar ekrana taşınıyor. Kore Yarımadası’nın “Silahtan arındırılmış” bölgesinde ikiye ayrılmış ülkenin topraklarından çarpıcı manzaralar görülüyor. Ahmet Yeşiltepe ile “Zaman Yolcusu Uzaklar” 16 Kasım Cumartesi 23.15’te NTV’de.
NTV 14.11.2019 - 14:49| Son Güncelleme : 17.11.2019 - 09:10
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