Zaman Yolcusu: Uzaklar: Koreliler ile Türklerin kardeşliği 9 Kasım 2019
Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu Zaman Yolcusu Uzaklar, 9 Kasım Cumartesi 23.15’te NTV’de başlıyor. “Zaman Yolcusu” kültür tarihinde yine çok farklı bir rotayı izliyor. “Uzaklar”, Japonya ve Güney Kore’de hiçbir belgeselde yer almayan mekanlara gidiyor, Türkiye ve Türklerle ilgili az bilinen tarihi olaylara ışık tutuyor, bu ülkelerin kültür yaşamından sıradışı kesitler sunuyor. Dip tarihten günümüze uzanan bu yolculuklarda Güney Kore ve Japonya’dan çarpıcı manzaralar eşliğinde izleyicinin keşfedeceği pek çok kültürel deneyim ekrana geliyor.
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