Zaman Yolcusu - Uzaklar: Türk dilinin uzak akrabası Japonca... 7 Aralık 2019
NTV’nin kültür tarihi belgeseli “Zaman Yolcusu – Uzaklar” yeni bölümünde Japonya’daki Orta Asya izlerini araştırıyor. Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgeselin bu bölümdeki başlıklar; Asırlar önce Orta Asya’dan Japon adalarına ulaşan bir gelenek; peynir yapımı. Şamanizmin Japon Karşılığı; Şinto İnancı. Şamanizminin Japonya’daki karşılığı; Şinto inancı. Unutulmuş bir anıtsal mezar mimarisi; Taş Kurganlar. Kadim başkent Nara’da caddelerde yaşayan kutsal geyikler. Türk dilinin uzak akrabası; Japonca... Ahmet Yeşiltepe ile “Zaman Yolcusu Uzaklar” 7 Aralık Cumartesi 23.15’te NTV’de.
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