Zerdeçal neden bu kadar gözde? ... Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 16 Kasım 2019

Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündeminde “zerdeçal hakkında her şey” konuşuluyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu “Zerdeçal neden bu kadar gözde? Zerdeçalın sağlığa faydaları neler? Zerdeçalı nasıl tüketmeli?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ‘Yaşasın Hayat’ her Cumartesi 19.15’te, her Pazar 12.15’te NTV’de.

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