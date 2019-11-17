Zerdeçal neden bu kadar gözde? ... Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 16 Kasım 2019
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündeminde “zerdeçal hakkında her şey” konuşuluyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu “Zerdeçal neden bu kadar gözde? Zerdeçalın sağlığa faydaları neler? Zerdeçalı nasıl tüketmeli?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ‘Yaşasın Hayat’ her Cumartesi 19.15’te, her Pazar 12.15’te NTV’de.
NTV 13.11.2019 - 14:23| Son Güncelleme : 17.11.2019 - 09:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.