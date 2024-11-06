ABD seçimlerinde ilk sonuçlar: Piyasalar nasıl tepki verdi?
Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. İlk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. Piyasalar da Trump'ın olası zaferini erkenden fiyatlamaya başladı. Dolar güçlenirken, Bitcoin rekor kırdı. Petrol fiyatlarında ise düşüş yaşandı. NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın ve Stratejist Berk Dinçtürk canlı yayında konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.