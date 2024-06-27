ABD'de seçime geri sayım: Sonucu etkileyebilecek salıncak eyaletlerde durum nasıl?
ABD'de 5 Kasım'daki seçimde başkan olabilmek için yarışacak Demokrat Partili Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, bu akşam yapılacak ilk açık oturumda kozlarını paylaşacak. 1960'dan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapılacak tartışmada adaylar, kürsüde ayakta durarak tartışacak. Peki Trump mı, Biden mı önde? Albrigh Stonebridge Group Başdanışmanı Hakan Akbaş, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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