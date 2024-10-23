ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, anketler Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında kıyasıya bir yarış olduğunu gösteriyor. Ortadoğu'daki çatışmalar ve yaklaşan ABD seçimlerinin yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam ediyorlar. Güçlü taleple birlikte ons altın bu sabah rekor seviyeye yükseldi. Peki, ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler? Aracı Kurum Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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