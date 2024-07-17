Altın rekor kırmaya devam eder mi?
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin artmasından destek alarak tarihi zirveye yükseldi. Ons altın 2.480 doları geçerek rekor kırdı. İçeride gram altın ise 2.640 Türk Lirası'na kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Ekonomist Evren Kırıkoğlu, NTV yayınında altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi.
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