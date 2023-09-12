Bakan Şimşek NTV'de açıklamıştı: Kredi düzenlemesinin otomobil ve konut fiyatlarına etkisi ne olur?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün NTV özel yayınında kartlı harcamalara ilişkin sınırlama sinyali vermişti. Bunun yanı sıra krediyle konut ve otomotiv alımının kısıtlanmasına yönelik de net mesajları oldu. Peki tüm bunlar piyasaya nasıl yansır, kredi kartıyla harcamaları kısmak için hangi adımlar atılabilir? TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, NTV ekibinden Ahmet Ergen'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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