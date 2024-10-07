Banka dolandırıcılığında mağdur sayısı artıyor: Nasıl önlem alınır?
Son dönemde banka işlemleri üzerinden dolandırıcılık mağduru olanların sayısı artıyor. Hesaplardan, mobil uygulama aracılığıyla kredi çekiliyor ya da kredi karttından nakit avans kullanılıyor ve başka hesaplara aktarılıyor. Peki, bu durumun nedeni ne? Vatandaş ne yapabilir? Banka dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilişim Hukukçusu Avukat Sefa Karcıoğlu, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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