Barınma maliyeti: Üniversiteliler için kiralar ve yurt fiyatları ne durumda?
Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişle birlikte, son iki yılda tüm ürün kalemlerinin fiyatı katlanarak arttı. Ev fiyatları gibi yurt fiyatları da rekor düzeyde yükseldi. Bu durum, tercih dönemi yaklaşırken hem üniversitede okuyanları hem de yeni kaydolacakları en çok kaygılandıran sorunlardan biri olarak görülüyor. Peki başta büyükşehirler olmak üzere fiyatlarla ilgili son durum ne? Öğrenciler bu duruma ne diyor, ne yapmayı planlıyor? İşte bu sorunların yanıtı...
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