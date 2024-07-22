Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden'ın başkanlıktan çekilmesi piyasalarda ABD seçimlerine yönelik senaryoların yenilenmesine neden oldu. Kararın Trump'ın seçim şansı üzerindeki etkisi takip edilecek. Yatırım Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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