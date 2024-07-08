En düşük emekli maaşı artacak: 1.8 milyon kişi için ek düzenleme yolda
Zamlı emekli maaşları, önümüzdeki hafta ödenmeye başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin TL'nin altında kalacak olan emekliler var. Bunların durumunun ne olacağı konusunda sorular gündemdeyken, yeni bir düzenleme için hazırlık yapıldığı belli oldu. Peki, düzenleme ve ek zam bu aya yetişmezse bir sonraki maaşa fark olarak yansıtılabilir mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Okan Güray Bülbül, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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