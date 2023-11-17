Ev alacaklar dikkat! Konut satışında durgunluk kirayı düşürür mü? Uzmanı açıkladı
Konut satışlarında gerileme devam ediyor. Satışlar 100 bin bandının da altına indi. Kredi kullanılarak alınan konut sayısı da geriliyor. Geçen ay her 100 konuttan sadece 6'sı krediyle satıldı. Peki, bu düşüşün temel nedeni ne ve gidişat böyle mi sürecek? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, NTV ekibinden Tuana Çiftci'nin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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