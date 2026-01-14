Ev ve arsa satışına yeni düzenleme geliyor. Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışacak?

Arsa ve konut satışında yeni dönem başlıyor.

Taşınmaz satışları çoğu zaman tarafların arasında birebir gerçekleşiyor. Bu durum kayıt dışı işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına neden olabiliyor.

Birebir ödeme yapmayı tercih eden vatandaşlar ise yüksek miktarda nakit parayı taşıma durumunda hırsızlık ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, “Şu anki sistemde alıcıyla satıcı arasındaki alışverişin tam olarak bitmediğine dair olaylar yaşayabiliyoruz. Ya da bir başka sorunlardan bir tanesi de satışlarda, tapu değeri olması gereken rakamın altında gösterilebiliyor.” açıklamasıyla arsa ve konut satışına da gelecek Güvenli Ödeme Sistemi'yle hem dolandırıcılık hem de kayıt dışılığın önüne geçileceğini söyledi.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

"Güvenli Ödeme Sistemi"nin 1 Mayıs'tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu olması bekleniyor.

Beklenen düzenlemenin şu anda ikinci el araç satımında kullanıldığını belirten Avukat Çiğdem Kezer, “Şu anda bahsedilen husus aslında bir taslak ve 1 Mayıs 2026'dan itibaren zorunlu hale gelmesini planlanıyor. Yani bu tarihten itibaren taşınmazların satışlarıyla ilgili Güvenli Sistem Uygulaması zorunlu olarak hayatımıza girecek.” dedi.

Satış sırasında yediemin sıfatıyla bir banka hesabının bildirileceği ve paranın burada bekletileceğini ifade eden Çiğdem Kezer, gayrimenkulün tam satışı yapılmadan bu hesaptan para aktarımı olmayacağını söyledi.