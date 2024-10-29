Genç Cumhuriyet'in ekonomi adımları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış yeni Türkiye'de hedef artık tam bağımsızlıktı. Bunun için ekonomik bağımsızlığın sağlanabilmesi ana hedef oldu. Bu yoldaki en önemli adımlar Cumhuriyet'in ilanından bile önce toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. (Haber: Sibel Can Kamera: Mehmet Kahyalıoğlu)
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