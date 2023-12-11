Görüşmeler bugün başlıyor: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, en geç aralık ayı sonuna kadar belirlenecek. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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