Gözler S&P'nin kararında: Türkiye'nin kredi notu artırılır mı?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, not kararını cuma günü açıklayacak. Daha önce kredi derecelendirme şirketleri Moody's ve Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çevirmişti. Bu hafta SP, Türkiye değerlendirmesini yayımlayacak. Karar cuma günü verilecek. Yatırım Şirketi Direktörü Dr. Nuri Sevgen, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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